Una lavagna è crollata addosso a una maestra e a un alunno. L’incidente è avvenuto in una scuola di Livorno ieri mattina.

L’insegnante, 45 anni, e il bimbo di sei anni erano in piedi davanti alla lavagna quando questa si è staccata dal muro.

Scattato l’allarme, sono stati chiamati i soccorritori che hanno prestato le prime cure ai due feriti, poi portati in ospedale. Hanno riportato un trauma cervicale e un trauma cranico. Le loro condizioni non sono comunque gravi.

In corso gli accertamenti per capire le cause di quanto accaduto.

(Unioneonline/s.s.)

© Riproduzione riservata