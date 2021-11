Picchiato in campo da una squadra che si trasforma in baby gang.

E’ successo al dirigente di una squadra giovanile di calcio, l'Asd Salice Fossano, a Riva presso Chieri, in provincia di Torino, nel corso del torneo “Halloween Cup” organizzato dalla società We Event.

L’uomo era intervenuto in campo per sedare una rissa tra i giovani giocatori. Ma quando è scivolato sul campo infangato è stato preso a calci sulla schiena da alcuni baby calciatori della squadra classe 2009 della società sportiva dilettantistica Us Alfortville, che ha sede in un sobborgo di Parigi.

La partita è stata poi sospesa, il torneo annullato. Il dirigente ferito, Riccardo Allocco, ha riportato la frattura di una costola. Curato in ospedale, ha ricevuto una prognosi di 28 giorni.

"Dopo un contrasto – ha raccontato Allocco a La Stampa - gli animi si sono improvvisamente accesi. Ero preoccupato e sono entrato in campo per salvaguardare l'incolumità dei ragazzi, che per fortuna sono rimasti fuori dal parapiglia, e di un tesserato del nostro staff. Non so bene, sinceramente, se sono caduto a terra per il campo scivoloso, o perché spinto. Ricordo benissimo, purtroppo, i calci alla schiena, uno particolarmente violento. Mi sono rialzato in fretta; poi, un'infermiera che era nell'impianto mi ha convinto ad andare in ambulanza al Pronto Soccorso di Chieri, dove le radiografie hanno evidenziato la frattura di una costola".

"Nella nostra società sportiva cerchiamo, ogni giorno, di inculcare ai giovani rispetto, educazione, lealtà - sottolinea -. Essere preso a calci, mentre ero a terra, da bambini di 12 anni, mi ha profondamente amareggiato. Vi chiedo soltanto di non strumentalizzare questa brutta vicenda, che come dirigente e genitore vorrei dimenticare al più presto".

