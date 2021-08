Terribile incidente domestico ieri a Mesagne, nel Brindisino.

Una donna di 42 anni incinta di otto mesi è rimasta folgorata mentre faceva la doccia. E’ successo nell’abitazione della madre, dove in quel momento si trovavano il marito e altri parenti.

Proprio il marito ha fatto immediatamente scattare l’allarme. Dopo essere stata rianimata, la 42enne è stata trasportata con urgenza in ospedale, dove i medici l’hanno fatta partorire con cesareo.

Il bambino è nato e non è in pericolo di vita. La donna è in Rianimazione in prognosi riservata, le sue condizioni sono molto gravi.

A causare l’incidente domestico, su cui indaga la polizia, potrebbe essere stata una dispersione di corrente nelle tubature o un errore della donna.

