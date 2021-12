Nel solo Trentino sono ben 13 gli incidenti sul lavoro dalle conseguenze mortali registrati nel 2021. L’ultimo è avvenuto ad Arco, in provincia di Trento, nella casa di cura “Eremo” dove un operaio ha perso la vita mentre si occupava di alcuni lavori di saldatura nel vano ascensore.

Il 30enne Nicolae Catalan, di nazionalità romena, è stato trovato dai colleghi sul fondo della tromba dell'elevatore, era privo di sensi, forse folgorato da una scarica elettrica, forse stroncato da un malore sono state le prime ipotesi.

Dagli accertamenti e dai riscontri effettuati dalla polizia e dall’ispettorato provinciale del lavoro, è rimasto schiacciato dal contrappeso dell'ascensore. Mentre sistemava la messa a terra del nuovo impianto un suo collaboratore avrebbe attivato il pulsante, forse per recuperare del materiale al piano di sopra. In pochi attimi l'ascensore si è messo in funzione e così il contrappeso, che ha fatto il percorso contrario, verso il basso, ha schiacciato la vittima.

