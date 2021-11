L’Iss ha diffuso il nuovo monitoraggio sull’epidemia di Covid in Italia. Nel report tutte le Regioni italiane risultano classificate a rischio moderato, ma continuano a salire incidenza e indice di trasmissibilità Rt. Quest’ultimo è tornato sopra quota 1 per la prima volta da agosto.

L'incidenza settimanale a livello nazionale è in risalita raggiungendo il valore di 53 casi per 100mila abitanti contro 46 per 100.000 abitanti della scorsa settimana.

Nel periodo 13 ottobre - 26 ottobre 2021, l'Rt medio calcolato sui casi sintomatici è stato pari a 1,15 (range 0,93 – 1,28), in aumento rispetto alla settimana precedente quando era stato di 0,96 e al di sopra della soglia epidemica.

Per quanto riguarda la situazione negli ospedali, il tasso di occupazione in terapia intensiva è al 4% (rilevazione giornaliera Ministero della Salute al 4 novembre) rispetto al 3,7% della settimana

precedente.

Il tasso di occupazione in aree mediche a livello nazionale sale al 5,3% contro il 4,5% al 28 ottobre. Il tasso di occupazione resta comunque sotto la soglia di allerta che è fissata al 10% per le terapie intensive e al 15% per i reparti di area medica.

Nel dettaglio, sono 13 le Regioni e Province autonome che questa settimana registrano un'incidenza di casi di Covid-19 sopra la soglia critica di allerta fissata a 50 casi su 100mila abitanti, soglia a partire dalla quale diventa difficile riuscire ad eseguire il tracciamento dei casi.

I valori maggiori si registrano nella Provincia autonoma di Bolzano, con 189,1 casi per 100mila abitanti, e in Friuli Venezia Giulia dove il valore dell'incidenza ha raggiunto 139,6 casi per 100mila abitanti. I valori più bassi si registrano invece in Molise (11,1) e Sardegna (14,8).

Questi i valori dell'incidenza nelle Regioni e Province autonome:

Abruzzo (49,7 per 100mila abitanti)

Basilicata (27,0)

Calabria (52,5)

Campania (66,2)

Emilia Romagna (56,1)

Friuli Venezia Giulia (139,6)

Lazio (63)

Liguria (52,1)

Lombardia (34)

Marche (50,2)

Molise (11,1)

PA Bolzano (189,1)

PA Trento (63)

Piemonte (38)

Puglia (31,9)

Sardegna (14,8)

Sicilia (51,7)

Toscana (57,7)

Umbria (51,4)

Valle d'Aosta (22,6)

Veneto (75,3)

(Unioneonline/l.f.)

© Riproduzione riservata