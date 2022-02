Sono 38.375 i nuovi contagi da Covid nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 40.948. Le vittime sono invece 210, ieri erano state 193.

Scende ancora dunque la curva in Italia, se si considera che sabato scorso i contagi erano stati più di 50mila.

Con 434.077 tamponi processati, 6mila meno di ieri, il tasso di positività scende dal 9,3% all'8,8%, ai minimi da dicembre scorso.

Sempre più giù la pressione sugli ospedali. In terapia intensiva ci sono 763 persone, 36 in meno di ieri con 44 ingressi giornalieri. I pazienti in area medica con sintomi sono 11.103, 603 in meno rispetto al dato di ieri.

Sono 12.732.680 gli italiani contagiati dal Covid dall'inizio della pandemia, secondo i dati del ministero della Salute. Gli attualmente positivi sono 1.140.558, in calo di 35.366 nelle ultime 24 ore, mentre i morti totali salgono a 154.416. I dimessi e i guariti sono 11.437.706, con un incremento di 74.516 rispetto a ieri.

(Unioneonline/L)

© Riproduzione riservata