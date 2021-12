Altri 12.712 positivi al Covid sono stati individuati nelle ultime 24 ore in Italia secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 19.215, il dato odierno è in drastico calo come avviene ogni lunedì. Sono invece 98 le vittime in un giorno, contro le 66 di ieri.

Con 313.536 tamponi molecolari e antigenici effettuati nelle ultime 24 ore (ieri 501.815) il tqasso di positività si attesta al 4%, in lieve crescita rispetto al 3,8% di ieri.

In crescita la pressione sugli ospedali. In terapia intensiva troviamo 856 persone, 27 in più rispetto a ieri con 60 nuovi ingressi nelle ultime 24 ore. I pazienti ricoverati con sintomi balzano invece di 254 unità, sono 6.951.

Sono 290.757 gli attualmente positivi al Covid in Italia, secondo i dati del ministero della Salute, 5.880 in più nelle ultime 24 ore. Dall'inizio della pandemia i casi totali sono 5.238.221, i morti 134.929. I dimessi e i guariti sono invece 4.812.535, con un incremento di 6.726 rispetto a ieri.

