Sono 882 i positivi al test del coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore. Ieri erano stati 776.

Le vittime, invece, sono 21 in un giorno, mentre ieri erano state 24.

Questi i dati del bollettino odierno elaborato dal ministero della Salute.

Sono 188.474 i tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus eseguiti nelle ultime 24 ore nel nostro Paese. Ieri erano stati 185.016.

Il tasso di positività è pari allo 0,46% (ieri era tra 0,3 e 0,4%).

Sono 229 i pazienti ricoverati in terapia intensiva per il coronavirus, 18 in meno rispetto a ieri nel saldo tra entrate e uscite.

Gli ingressi giornalieri sono stati sette (ieri se ne erano registrati quattro).

I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 1.532, in calo di 61 unità rispetto a ieri.

I contagi registrati in Italia dall'inizio della pandemia sono 4.260.788, mentre i decessi sono 127.587.

I dimessi e i guariti ammontano a 4.083.843, con un incremento di 1.941 unità rispetto a ieri, mentre gli attualmente positivi scendono a 49.358, in diminuzione di 1.083 nelle ultime 24 ore.

47.597 persone si trovano in isolamento domiciliare (-1.004).

