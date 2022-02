Sono 77.029 i nuovi contagi da Covid nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 93.157. Le vittime sono invece 229, mentre ieri erano state 375.

Con 686.544 tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore (ieri 846.480), il tasso di positività è al 11,2%, stabile rispetto a ieri quando era all' 11,1%.

In terapia intensiva si trovano 1.431 pazienti, 20 in più rispetto al dato di ieri con 105 ingressi nelle ultime 24 ore. I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono invece 18.498, 117 in meno rispetto a ieri.

Dall'inizio della pandemia sono 11.621.736 gli italiani contagiati dal Covid, secondo i dati del ministero della Salute. Gli attualmente positivi sono 2.073.248, in calo di 55.295 nelle ultime 24 ore mentre i morti sono 148.771. I dimessi e i guariti sono invece 9.399.717 con un incremento di 134.009 rispetto a ieri.

