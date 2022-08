Bufera su Albino Ruberti, capo di Gabinetto del sindaco di Roma Roberto Gualtieri, immortalato a Frosinone da un video, divulgato da Il Foglio, nel corso di una lite, al culmine della quale ha minacciato i suoi “contendenti” con le seguenti parole: “Io li ammazzo. Io gli sparo, devono venire in ginocchio". E ancora: “A me non me dicono 'io me te compro'. Do cinque minuti pe' venire a chiedeme scusa in ginocchio".

Bersaglio degli strali di Ruberti, due persone, che nel corso della serata lo avrebbero provocato dicendo: “Io me te compro”.

Il filmato ha destato aspre polemiche, al punto che Ruberti ha rassegnato le dimissioni, chieste anche dal Pd nazionale, e accettate dal primo cittadino capitolino.

"Le frasi contenute nel video sono gravi", ha detto Gualtieri, per questo "ho preso atto delle dimissioni di Albino Ruberti e ho chiesto al Vicecapo di Gabinetto Nicola De Bernardini di assumerne le funzioni", ha aggiunto il sindaco.

