Ancora qualche residuo di maltempo sulle regioni meridionali per la giornata di oggi con piogge e rovesci ma da domani mezza Europa verrà raggiunta da un potente anticiclone e per diversi giorni il tempo su gran parte dell’Italia sarà stabile.

“L'alta pressione – conferma Edoardo Ferrara di 3bmeteo.com - aprirà ad una fase di tempo stabile anche su gran parte d'Italia per diversi giorni, con quiete meteorologica in particolare al Centronord. Il Sud invece vedrà maggiore variabilità, con spifferi freddi dai Balcani che di tanto in tanto innescheranno qualche piovasco o modesta nevicata in Appennino, in particolare sul basso versante Adriatico. Al Nord torneranno le nebbie in Valpadana, talora fitte, con inversioni termiche anche marcate in montagna. Dal punto di vista termico infatti non mancheranno le gelate su pianure e vallate specie del Nord e sulle zone interne del Centro, ma in quota le temperature saranno in aumento".

