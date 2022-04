Investite dopo essere state abbordate per strada.

Poteva finire in tragedia quanto accaduto intorno alle 4 del mattino a due ragazze romane di 23 e 22 anni in via Nomentana a Roma. Secondo quanto ricostruito le due giovani, che avevano appena lasciato la casa di alcuni conoscenti e stavano arrivando all’appuntamento con la madre di una di loro, stavano discutendo per strada quando sono state avvicinate da un uomo, un 42enne con numerosi precedenti per reati contro la persona, in macchina.

"Tutto ok?", ha chiesto l'uomo alle ventenni. “Non ci sono problemi, è tutto risolto, lasciaci in pace”, hanno risposto.

Il quarantenne però ha continuato ad infastidirle, seguendole con l'auto. Le giovani quindi, allarmate, hanno accelerato il passo. All'altezza di via Morrovalle, il 42enne ha deciso improvvisamente di investire le ragazze. Una delle due è stata sbalzata per alcuni metri a causa dell'urto, mentre l'altra è stata colpita in maniera meno grave. Le due amiche sono state quindi soccorse e trasportate al Pronto Soccorso.

Sulle tracce dell'uomo si sono messi gli agenti dei commissariati San Basilio, Fidene e Sant'Ippolito, e dopo poco lo hanno arrestato per tentato omicidio.

Le condizioni delle ragazze, apparse in un primo momento serie, si sono per fortuna rivelate meno gravi. Le giovani sono state infatti dimesse dal Pronto Soccorso con una prognosi di 10 giorni.

(Unioneonline/D)

© Riproduzione riservata