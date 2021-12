Importavano ingenti quantità di droga dal Marocco e dal Sudamerica, per questo otto persone sono state arrestate al termine di un’indagine della Procura di Milano.

Tre di loro sono ultras della Curva Sud, cuore della tifoseria organizzata del Milan allo stadio Meazza.

Tre indagati sono finiti in cella, quattro ai domiciliari, uno al divieto di dimora con obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria.

Gli ultras sono tutti coinvolti a titolo personale, non è coinvolta la tifoseria organizzata di cui fanno parte. E’ finito in carcere il capo della Curva sud milanista, Luca Lucci, già arrestato per droga in passato e coinvolto in numerose inchieste negli ultimi anni. Il 16 dicembre 2018 si fece fotografare assieme all’allora vicepremier e ministro dell’Interno Matteo Salvini. Era stato già condannato per aver sferrato un pugno a un tifoso interista facendogli perdere un occhio.

La misura cautelare è stata emessa dal gip di Milano su richiesta del sostituto procuratore Leonardo Lesti: l’indagine, coordinata dal procuratore aggiunto Laura Pedio, è stata effettuata dalla sezione antidroga della Squadra mobile di Milano.

Numerose perquisizioni anche nelle province di Milano, Bergamo, Lodi e Monza Brianza.

