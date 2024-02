«Con questa benedizione potremmo trovare la forza per vincere la partita»: è quanto scrivono le organizzazioni di protesta dei trattori che al momento sono già a Piazza Pio XII, in Vaticano, in attesa dell'Angelus del Papa.

«Con grande sorpresa oggi abbiamo ricevuto una mail e una chiamata dalla segreteria del Papa - scrivono in un messaggio - con il benestare di entrare e assistere alla messa in piazza San Pietro a Roma con Ercolina2! Siete tutti invitati senza bandiere né trattori, ci ritroveremo verso le ore 10 in piazza San Pietro».

«Capiamo che il tempo per l'organizzazione» dell'evento «è molto ristretto - aggiungono ancora - però questo è un invito che capita solo una volta nella vita, vi aspettiamo numerosi!».

Martedì mattina è invece atteso un nuovo corteo per le vie di Roma. Ad annunciarlo è Salvatore Fais, uno dei fondatori di Riscatto agricolo. «Al corteo intendiamo far partecipare circa 300 mezzi - aggiunge Fais - che partiranno dal presidio di via Nomentana. Lunedì definiremo il percorso con la Questura. Difendiamo il prodotto italiano è lo slogan della mobilitazione».

