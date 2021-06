Tragedia a Marghera (Venezia).

Un uomo di 33 anni di nazionalità spagnola è deceduto dopo essere stato travolto da un treno mentre stava passeggiando con i suoi tre cani vicino alla ferrovia.

L'incidente mortale è avvenuto intorno a mezzanotte e mezza.

Secondo le prime informazioni, la vittima era insieme alla fidanzata, anche lei spagnola, e avrebbe attraversato i binari per andare a riprendere l'animale, sfuggito al suo controllo.

Anche il cane è morto dopo l’impatto con il convoglio.

A uccidere il 33enne è stato il treno Regionale diretto a Verona, che trasportava una sessantina di passeggeri.

Il macchinista non è riuscito evitare lo schianto e ha fermato la propria corsa alla stazione.

A lanciare l’allarme è stata la ragazza che, davanti alla tragedia, ha urlato facendosi sentire da alcune persone che stavano aspettando l'autobus diretto a Venezia in una fermata in via della Libertà, la strada che costeggia la ferrovia.

Il conducente di un pullman e alcuni presenti hanno prestato i primi soccorsi alla donna, che si trova in stato di choc.

Sul luogo della tragedia sono intervenuti la polizia ferroviaria, i vigili del fuoco e gli operatori del Suem.

Il corpo dell’uomo e la carcassa dell'animale sono stati recuperati solo intorno alle 2.30.

La circolazione dei treni è ripresa regolarmente dopo le tre.

(Unioneonline/F)

© Riproduzione riservata