Non ce l’ha fatta Luisa Scapin, l’operaia di 62 anni, rimasta gravemente ferita in seguito a un incidente sul lavoro avvenuto lunedì scorso in una fabbrica di persiane avvolgibili – la Filtessil - di San Giorgio in Bosco, nel Padovano.

Secondo una prima ricostruzione, la donna era rimasta incastrata con il camice in un macchinario avvolgi-cavo, che l'ha soffocata.

Un collega l’aveva subito soccorsa e aveva tentato di rianimarla, praticandole un massaggio cardiaco. Poi l’intervento dell'ambulanza e il trasporto d’urgenza in ospedale a Padova. Qui i tentativi dei medici di salvare la vita alla 62enne sono purtroppo risultati vani e la donna è morta dopo quasi quattro giorni di agonia.

Intanto, proseguono gli accertamenti su quanto accaduto. Da quanto si apprende il titolare della ditta è indagato per omicidio colposo.

