Il Green pass diventa obbligatorio per il personale esterno della scuola e dell'università.

Il Consiglio dei ministri, a quanto si apprende da fonti di governo, ha dato il via libera al decreto legge "per fronteggiare l'emergenza da Covid-19 in ambito scolastico, della formazione superiore e socio sanitario - assistenziale".

Per il personale anche esterno delle Rsa, ha precisato il ministro per le Pari opportunità e la famiglia Elena Bonetti, il decreto approvato in Consiglio dei ministri prevede "l'obbligo del vaccino, e non del Green pass".

Stando a quanto si apprende, nel corso del cdm il premier Mario Draghi ha dichiarato che a breve ci sarà un intervento più ampio di estensione dell'obbligo del Green pass. In sostanza entro la fine di ottobre, è la linea del governo, verrà reso obbligatorio per tutte le categorie di lavoratori.

IL TESTO – "Fino al 31 dicembre 2021, cessazione dello stato di emergenza, al fine di tutelare la salute pubblica, chiunque accede a tutte le strutture delle istituzioni scolastiche, educative e formative", "deve possedere ed è tenuto ad esibire la certificazione verde Covid-19", si legge nella bozza del decreto.

L'obbligo di esibire il Pass vale dunque anche per chiunque entri in una scuola ma non riguarda gli studenti e chi è esentato dal vaccino. L'estensione vale anche per le università. I controlli spettano ai dirigenti scolastici e, nel caso di personale esterno alle scuole, anche ai rispettivi datori di lavoro.

Chi verrà trovato senza pass sarà punito con una sanzione che va da 400 a mille euro. La multa sarà applicata anche ai dirigenti e ai datori di lavoro che hanno l’obbligo di controllare.

IL VOTO ALLA CAMERA – Intanto il decreto legge Covid che contiene le norme sul Green pass, proroga a fine anno lo stato di emergenza nazionale e rivede i parametri sanitari per il passaggio di colore nelle regioni del Paese, ha ottenuto il via libera alla Camera. I voti a favore sono stati 259, 34 i contrari, due gli astenuti. I pochi deputati Lega in Aula hanno votato a favore. Il testo, che scade il prossimo 21 settembre, ora passa al Senato.

