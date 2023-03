Il giornalista milanese Pier Attilio (“Pat”) Trivulzio è stato trovato morto nella sua abitazione a Novara. Il decesso, dai primi accertamenti, risalirebbe a circa 7 mesi fa. Il corpo era ormai mummificato.

Il professionista 83enne viveva nel quartiere di Sant’Agabio e in città non aveva parenti né amici, mentre in Lombardia era molto conosciuto.

Appassionato anche di automobilismo, aveva avuto un passato come pilota e all'autodromo di Monza era di casa.

Secondo alcuni conoscenti la sua attività di free-lance, nonostante la quantità di servizi che riusciva a produrre e a far pubblicare, lo aveva praticamente condannato a una cronica scarsità di denaro. A Novara, dopo tanta precarietà, aveva trovato un tetto e un rifugio, ma aveva dovuto lasciare in Lombardia le sue amicizie.

La morte sarebbe sopraggiunta per cause naturali.

