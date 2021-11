Da domenica sera non si hanno più notizie di Sebastiano Bianchi, 29enne ala dei Legnano Basket Knights, squadra che milita nel campionato di serie B.

A dare la notizia della scomparsa del giovane è, sul proprio sito, la stessa società, che "in continuo contatto con i famigliari attende notizie".

Dopo aver giocato e perso contro la Sangiorgese, Bianchi è "rientrato nel proprio domicilio di Verbania", spiega il club, per poi uscire "senza dare comunicazione alla famiglia". La sua auto è stata trovata nei pressi del Lago Maggiore, dove per ora le ricerche dei vigili del fuoco hanno dato esito negativo.

Classe 1992, il giocatore è transitato dalle giovanili della Pallacanestro Varese per poi giocare in diversi club, tra cui Tortona, Cento, Omegna e Sangiorgese.

Al Legnano, con cui qualche anno fa aveva giocato in A2, era tornato in estate e domenica sera, con 14 punti, è stato il miglior realizzatore della squadra nonostante la sconfitta 72-67 nel derby con la sua ex squadra.

