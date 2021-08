Sarà allestita domenica a Milano, in via Santa Croce, la sede milanese di Emergency, la camera ardente di Gino Strada. Qui i vertici dell’associazione sono al lavoro per organizzare una sorta di “ultimo saluto” al loro fondatore.

Non ci saranno, invece, funerali pubblici per l’amato medico e volontario, che ha chiesto di essere cremato.

In queste ore l'ingresso della sede milanese di Emergency, davanti alla basilica di Sant'Eustorgio, è affollato di mazzi di fiori e bigliettini lasciati dai tanti che vogliono così rendere omaggio al prezioso lavoro svolto da Strada e dall’organizzazione negli anni.

Fiori e bigliettini per Gino Strada davanti alla sede milanese di Emergency (foto Ansa)

Il sindaco di Milano Beppe Sala aveva anche offerto una sede istituzionale per la camera ardente, ma ad Emergency hanno preferito salutare Gino Strada nella loro "casa". Previsto poi in settembre un evento pubblico di ricordo con la partecipazione di Cecilia, la figlia di Strada ancora in questi giorni impegnata a salvare vite in mare.

(Unioneonline/v.l.)

