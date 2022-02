Raffica di misure cautelari in Puglia, per sgominare un’associazione a delinquere specializzata in furti e rapine ai tir.

Cento carabinieri del comando provinciale di Bari sono entrati in azione nei comuni di Bari, Adelfia, Capurso, Casamassima, Cellamare, Mola di Bari, Sannicandro di Bari, Triggiano e Valenzano per dare esecuzione ai provvedimenti emessi dal Gip del Tribunale di Bari, su richiesta della Procura della Repubblica.

Le persone indagate sono 19, nove delle quali sono sospettate dei reati più gravi. Per il pm si sarebbero associate tra loro allo scopo di commettere un numero indeterminato di delitti contro il patrimonio, quali rapine ai camion, furti aggravati su sportelli automatici di Istituti di Credito e di Uffici Postali, furti di auto, furti in abitazione, ricettazione ed altro, avvalendosi dell’uso delle armi.

Gli altri indagati rispondono invece a vario titolo, di singoli episodi di rapina, furto e ricettazione.

Undici persone sono finite in carcere, per tutti gli altri sono stati disposti gli arresti domiciliari.

(Unioneonline/l.f.)

