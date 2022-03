Una giovane coppia è rimasta uccisa in un incidente stradale avvenuto in provincia di Pordenone, sulla strada tra Vivaro e San Quirino. Manuel Cari, 29 anni, e la moglie Chiara Materassi di 24, residenti a Fontanafredda, viaggiavano su un’auto che si è scontrata frontalmente con un camion. Il conducente del mezzo pesante è rimasto ferito ed è stato trasportato d’urgenza in ospedale in stato di choc.

Le vittime lasciano 5 figli, l'ultimo dei quali è in tenerissima età.

La provinciale è rimasta chiusa al traffico per diverse ore per consentire i soccorsi e i rilievi.

