Il maltempo torna a far paura in Lombardia con forti piogge, vento, temporali e brusco abbassamento delle temperature.

Centoventi persone sono state evacuate da un campeggio di Dervio, centro della provincia di Lecco affacciato sul Lago di Como, per la piena del torrente Varrone e la massa di acqua nell'invaso della diga di Pagnona.

Il Comune di Dervio ha invitato gli abitanti a osservare la massima prudenza, lo stato dell'invaso e del torrente vengono tenuti costantemente monitorati.

Sempre nel Lecchese, la strada provinciale 62 è stata chiusa al transito fino a data da destinarsi a causa di una grossa frana di fango, rocce e detriti, piombata sulla strada tra Taceno, in Valsassina, e la località Portone di Bellano. Per fortuna nessuno è rimasto coinvolto dal distacco franoso.

In provincia di Como i vigili del fuoco hanno effettuato una cinquantina di interventi a partire dalle 16, quando sul Comasco si sono abbattuti forti temporali. Una quarantina di pompieri sono stati impiegati specialmente nella zona sud della provincia per allagamenti di box, cantine e strade, anche in seguito all'esondazione di due torrenti a Villa Guardia.

(Unioneonline/D)

