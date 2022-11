Maltempo killer a Ischia. Dopo una nottata di pioggia forte, una frana ha sconvolto Casamicciola Terme questa mattina intorno alle 5.

Un pezzo di montagna è venuto giù: massi, detriti e fango si sono staccati dalla alta di via Celario e hanno raggiunto il lungomare in piazza Anna De Felice. La frana ha travolto ogni cosa, persone e alcune auto in sosta trascinandole fino al mare.

Otto i morti accertati e una decina i dispersi. Ritrovata la famiglia con un neonato di cui inizialmente non si avevano notizie.

Inferno di acqua e fango a Ischia: morti e dispersi Inferno di acqua e fango a Ischia: morti e dispersi Inferno di acqua e fango a Ischia: morti e dispersi Inferno di acqua e fango a Ischia: morti e dispersi Inferno di acqua e fango a Ischia: morti e dispersi Inferno di acqua e fango a Ischia: morti e dispersi Inferno di acqua e fango a Ischia: morti e dispersi Inferno di acqua e fango a Ischia: morti e dispersi Inferno di acqua e fango a Ischia: morti e dispersi Inferno di acqua e fango a Ischia: morti e dispersi

I vigili del fuoco hanno invece salvato un uomo che era stato portato via da un fiume di fango.

Carabinieri e protezione civile sono in azione per garantire la sicurezza di residenti e turisti, molti dei quali bloccati negli hotel, colpiti da blackout. Le autorità hanno invitato i cittadini a non uscire di casa.

Il ministro della Difesa Guido Crosetto ha anche disposto l'intervento di velivoli e uomini delle Forze armate come supporto ai soccorsi.

«Ci sono difficoltà nelle operazioni di soccorso – spiega invece il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi - perché le condizioni climatiche sono molto impegnative. Stiamo inviando mezzi sia via mare che per il sorvolo aereo. Sono in stretto contatto con la presidente del Consiglio Giorgia Meloni e e i miei colleghi ministri. È una situazione in evoluzione, molto grave, da seguire».

(Unioneonline)

- IN AGGIORNAMENTO –

© Riproduzione riservata