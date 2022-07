È morto poco dopo il suo arrivo in ospedale l'operaio 51enne folgorato in un'azienda di Annone Brianza, in provincia di Lecco, nel tardo pomeriggio di ieri.

L’incidente è avvenuto poco prima della chiusura del turno dell’elettricista, soccorso in arresto cardiaco dai medici giunti dall'ospedale di Lecco e trasportato d'urgenza al Manzoni. Dove purtroppo non ce l’ha fatta.

Sulla tragedia è stata aperta un'inchiesta, affidata ai carabinieri, mentre i tecnici Ats stanno verificando se erano state adottate le misure di sicurezza.

