Ritrovamento choc a Cesena.

Mario Ricci, ex idraulico in pensione 76enne, è morto nella sua abitazione per una probabile folgorazione. Ad allertare le forze dell’ordine sono stati i vicini di casa dell’uomo – che non rispondeva più al campanello – al quale erano soliti portare del cibo perché viveva ormai da solo.

Gli agenti, dopo aver forzato la porta, sono entrati nell’appartamento e hanno trovato il cadavere del 76enne, parzialmente vestito col pigiama, steso a terra in cucina accanto a dei fili elettrici per le illuminazioni natalizie. Il frigorifero era stato spostato, probabilmente per accedere alla sua presa di alimentazione. Secondo il medico legale il decesso dovrebbe risalire a circa 48 ore prima del ritrovamento. Sul corpo nessun segno di violenza ma sarebbe stata rilevata una frattura ad una gamba.

Al momento l'ipotesi più probabile è che l'uomo, intento ad addobbare la casa con le luminarie natalizie, sia morto folgorato, con conseguente crisi cardiaca e una caduta a terra. L'appartamento non sarebbe dotato di "salvavita". Sono in corso le indagini per chiarire le cause esatte della morte.

(Unioneonline/v.f.)

