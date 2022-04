Uscito per fare kite surf con amici e con il figlio, non è riuscito a tornare a riva a causa del mare mosso ed è morto in acqua.

L’allarme è scattato subito e sul posto è arrivata la Guardia costiera che ha però trovato il 67enne, imprenditore della zona, senza sensi e aggrovigliato alla vela del kite surf.

Trasportato immediatamente al pronto soccorso, tutto si è rivelato inutile.

La vittima era proprietaria con la sorella di una nota struttura alberghiera.

