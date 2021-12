Stava aspettando i complici di una rapina in auto quando i carabinieri lo hanno visto e hanno bloccato la sua fuga a colpi di pistola.

L’uomo è ora in ospedale in condizioni gravi.

Secondo una prima ricostruzione dei carabinieri, era il “palo” di una banda che stava svaligiando un’abitazione a Castelletto Ticino, in provincia di Novara.

All'arrivo di una pattuglia dei militari, è partito a tutta velocità con l'auto di grossa cilindrata speronando il veicolo dei carabinieri, che hanno esploso alcuni colpi di pistola per fermarlo. A quel punto, l'uomo è sceso dalla vettura danneggiata, per fuggire a piedi, ma ferito è stato bloccato.

Adesso è ricoverato in Rianimazione all'ospedale di Novara in prognosi riservata. I complici, due o tre, sono riusciti a far perdere le proprie tracce. In corso le ricerche in tutto l'alto Novarese e nella limitrofa Lombardia.

(Unioneonline/D)

© Riproduzione riservata