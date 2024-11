È morto a soli 22 anni colpito da un malore improvviso Assane Niang, ex calciatore dell'Us Ponte a Elsa, frazione di Empoli (Firenze), società in cui era rimasto per allenare nella scuola calcio.

A comunicare la tragedia, avvenuta domenica sera, è stato lo stesso club con un post su propri canali social. «Assane ha giocato per diversi anni nella nostra scuola calcio, per poi passare alla Terza categoria Us Ponte a Elsa (fino all'anno scorso), ad oggi era aiuto istruttori in tutte le categorie della scuola calcio, un ragazzone dal cuore d'oro, dai profondi valori. Lascia un vuoto immenso. Riposa in pace amico nostro. Ovunque tu sia riposa in pace fratello. Fai buon viaggio, che la terra ti sia lieve».

A ricordare il giovanissimo calciatore anche il Prato dove aveva indossato la maglia della formazione Juniores: «Il suo sorriso e la sua determinazione rimarranno per sempre impressi nei nostri cuori. In questo momento di dolore, ci uniamo al cordoglio di chi lo ha conosciuto e amato. Riposa in pace Assane».

