Tragica esplosione all’interno di un garage di Fossoli di Carpi, in provincia di Modena. Il bilancio è di una vittima e di un ferito grave.

Il violento scoppio è avvenuto in via Mar Tirreno e subito dopo si è anche sviluppato un incendio. Da quanto si apprende, a perdere la vita è stato un giovane di 27 anni. Secondo una prima ricostruzione dell’accaduto, il giovane stava facendo alcuni lavori su un’automobile, quando all’improvviso è scaturita – per circostanze in fase di accertamento – una scintilla, entrata in contatto con una tanica di benzina.

Sul posto, dopo l’allarme, sono intervenuti i vigili del fuoco e i soccorritori del 118, assieme alle forze dell’ordine.

Avviati accertamenti per ricostruire la dinamica dell’incidente.

