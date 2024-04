Sono riprese ieri sera alle 8 le ricerche dei quattro dispersi della centrale di Suviana. La giornata era trascorsa a ristabilire le condizioni di sicurezza per permettere l'intervento dei Vigili del fuoco, ed è stata sistemata una condotta che rischiava, in caso di rottura di una valvola, di travolgere i soccorritori dall'acqua. Sono stati prelevati gli oli presenti nella vasca al centro delle operazioni e poi sono entrate in campo le pompe idrovore, per eliminare l'acqua che dalla notte precedente entrava nella centrale.

«Non stiamo lavorando con molte speranze di trovare vivi i dispersi, lo scenario che abbiamo davanti non ci dà questa idea», aveva detto già di prima mattina Luca Cari, dirigente comunicazione dei Vigili del fuoco. Per ora però il bilancio resta quello del primo giorno: tre morti, quattro dispersi, cinque feriti.

Restano da chiarire molti elementi alla base dell’incidente: da cosa si è sviluppata l'esplosione durante il collaudo, che poi ha portato al collasso del solaio e all'allagamento dei locali? Una risposta definitiva per ora non c'è, ma dovrà trovarla un'inchiesta.

La ministra del Lavoro, Marina Elvira Calderone, chiede prudenza: «Credo che sia prematuro descrivere una dinamica dei fatti che ancora non è accertata e soprattutto lanciarsi, come ho visto che ha fatto qualcuno, in valutazioni e affermazioni su quelle che potrebbero essere state le cause dell'incidente», ha detto.

