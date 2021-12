Dopo essere finito fuori strada con l’auto che stava guidando è uscito dall’abitacolo ma è scivolato in un vascone con quattro metri d’acqua ed è annegato.

La vittima del tragico incidente avvenuto nella notte a Toano, in provincia di Reggio Emilia, è un ragazzo di 20 anni, Federico Pellini, il cui corpo è stato recuperato questa mattina dai Vigili del fuoco dalla specie di pozzo che si trova a bordo della carreggiata.

Diversi i punti da chiarire ma una prima ipotesi si basa sul fatto che la macchina, nella sua corsa, abbia danneggiato la botola di copertura della vasca. Sul caso indagano i carabinieri di Toano.

LA RICOSTRUZIONE – Il giovane, che lavorava come pizzaiolo a Toano, a quanto risulta stava rientrando a casa dopo aver riaccompagnato la fidanzata e aver passato una serata in discoteca con alcuni amici.

Sbandando, forse per la strada ghiacciata, l'auto avrebbe centrato una specie di casetta posta sul pozzo a copertura e sicurezza dello stesso. Il giovane sarebbe uscito indenne da questo impatto ma, forse per la scarsa visibilità, non rendendosi conto del pozzo scoperchiato vi è caduto dentro.

La morte poi per annegamento o ipotermia. L'allarme è stato dato da un agricoltore del posto che ha avvistato la macchina fuori strada. A nulla sono valsi i soccorsi.

