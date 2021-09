Sono tre le persone arrestate nell'ambito dell'operazione “Vida Loca” eseguita dai finanzieri del comando Provinciale della Guardia di finanza di Varese contro un'organizzazione specializzata nel traffico di droga dal Messico.

L'indagine, che ha portato all’esecuzione di sette perquisizioni domiciliari, ha permesso di sequestrare oltre 19 chili di cocaina purissima per un valore al dettaglio stimato pari a 3,2 milioni di euro.

Individuato anche il “mittente” della droga, un latitante argentino che percepiva il reddito di cittadinanza.

Il via all’operazione era arrivato nel 2019, con l’arresto da parte delle Fiamme Gialle di Malpensa di un passeggero di nazionalità messicana proveniente da Cancun, sorpreso con 9,2 chili di cocaina nel bagaglio. Le successive indagini hanno svelato l'esistenza di altri sodali e il sequestro di altri 10 chili di cocaina. In manette anche un “ovulatore", sorpreso a viaggiare con 400 grammi di polvere bianca nell’addome confezionati in 34 ovuli.

I finanzieri hanno accertato che il gruppo di trafficanti riforniva di droga anche la provincia di Siena e garantiva l'approvvigionamento diretto della droga attraverso corrieri inviati con bus di linea.

