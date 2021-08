Aggredita e uccisa dal suo cane in casa.

È la terribile ipotesi cui sono giunti i carabinieri della compagnia di Verbania, chiamati a far luce sulla morte di una donna trovata cadavere nella mattina di ieri, martedì 24 agosto, nella sua casa di Megolo di Pieve Vergonte, nel Vco.

A lanciare l'allarme è stato il fratello della vittima, che ha sentito dei rumori provenienti dall'appartamento al piano di sopra. Lorenza Pioletti, 63 anni, viveva da sola con il suo cane, un american staffordshire terrier: l'animale, per cause non chiare, secondo quanto ricostruito l’avrebbe aggredita e morsa più volte, provocandone la morte.

La donna è stata trovata morta con numerose ferite alle gambe e alle braccia: secondo le analisi del medico legale la morte è stata causata da un profondo morso dietro al collo.

All'arrivo dei soccorsi nell'appartamento il cane non si è mostrato aggressivo ed è stato portato via senza problemi dagli addetti del canile sanitario.

