Una donna di 63 anni, 64 il prossimo ottobre, da pochi giorni è la mamma più anziana d’Italia.

Il parto record, che certamente farà discutere, è avvenuto all’ospedale «Versilia» di Lido di Camaiore, in provincia di Lucca. Mamma Flavia, di Viareggio, martedì scorso ha messo al mondo un bambino prematuro dal peso di quasi 2 chili.

La donna vive con l’anziana madre 93enne: da tempo sognava di diventare mamma a sua volta e otto mesi fa si è sottoposta ad un trattamento di fecondazione in vitro in una clinica di Kiev, in Ucraina. Un Paese in guerra in cui entrare e uscire è molto complicato ma per Flavia ne valeva la pena: lì non ci sono limiti di età per richieste simili. E il costo notevole, 15mila euro di trattamento senza contare le spese di viaggio e alloggio, non la spaventavano.

In Ucraina ci era già stata nel 2022 ed era rimasta incinta, ma poi aveva subito un aborto spontaneo alla quattordicesima settimana di gravidanza. Stavolta è andato tutto bene, anche se il bimbo è nato prima del tempo con un cesareo d’urgenza, come stabilito dal suo ginecologo che aveva notato nel corso di una visita valori preoccupanti.

Mamma e bimbo stanno bene: il piccolo è ancora in ospedale, ma non appena raggiungerà il peso giusto potrà andare a casa.

(Unioneonline/D)

