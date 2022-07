Ancora una morte bianca: un operaio di 57 anni ha perso la vita oggi a Perugia in seguito a un incidente sul lavoro avvenuto nella sede di Umbra Acque, per la quale lavorava.

Stando a quanto ricostruito dai carabinieri, l’uomo era alla guida di un camion quando è stato schiacciato dal crollo di una parete.

Il mezzo - riferiscono i militari - trasportava un escavatore che, per cause in corso di accertamento, urtando la parete di uno stabile ne ha provocato il distacco. La parete ha travolto la cabina del camion al cui interno si trovava l’uomo, non lasciandogli scampo.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della locale stazione, personale del 118 e dell'Asl.

"Profondo cordoglio" è stato espresso da Umbra Acque. "Il consiglio di amministrazione ed i colleghi, profondamente addolorati - si legge in una nota diffusa dall’azienda -, lo ricordano con stima per il suo operato e sono vicini con affetto ai suoi cari".

Un altro incidente sul lavoro si è verificato oggi a Forlì, dove un uomo è rimasto schiacciato dal muletto che stava guidando.

(Unioneonline/L)

© Riproduzione riservata