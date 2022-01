Saranno gli accertamenti a stabilire con chiarezza le cause della morte di una 46enne di Gabicce Mare. La donna, nel racconto del compagno sotto i cui occhi è crollata a terra priva di sensi, sarebbe stata morsa due volte da un ragno violino.

Ha cercato di curarsi, senza dare molto peso a quanto accaduto, ma la tragedia si è compiuta.

In casa, quando si è sentita male, il compagno ha tentato di rianimarla con un massaggio cardiaco in attesa dell’ambulanza e sul posto sono arrivati anche i carabinieri. Ma i sanitari non hanno potuto far nulla per salvarla.

La 46enne, nel settembre scorso, era stata punta una prima volta mentre era in un gattile dove spesso faceva la volontaria. La schiena le aveva fatto subito male e alcune pomate avevano alleviato il dolore. Due mesi dopo, un episodio simile. Si è rivolta a un centro specializzato e al suo medico seguendo le terapie antidolore.

Fino al dramma, con la morte improvvisa. La Procura non ha disposto l’autopsia ma un accertamento esterno del corpo.

