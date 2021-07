Salgono ancora i casi di Covid in Italia. Sono 1.394 i positivi al test individuati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 1.010.

Sono invece 13 le vittime in un giorno, mentre ieri erano state 14.

Con 174.852 tamponi molecolari e antigenici effettuati nelle ultime 24 ore, il tasso di positività è dello 0,8%, in lieve aumento rispetto allo 0,56% di ieri.

Si ferma il calo dei ricoveri in terapia intensiva: sono infatti 180 i pazienti ricoverati per Covid in rianimazione, gli stessi di ieri. Anche gli ingressi giornalieri, secondo i dati del ministero della Salute, sono gli stessi di ieri: 8. I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono invece 1.197, in calo di 37 unità rispetto a ieri.

I casi in Italia dall'inizio dell'epidemia sono 4.267.105, i morti 127.731. I dimessi e i guariti sono invece 4.097.905, con un incremento di 1.749 rispetto a ieri, mentre gli attualmente positivi scendono a 41.469, in calo di 371 nelle ultime 24 ore.

(Unioneonline/D)

