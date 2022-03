Sono 76.250 i nuovi contagi da Covid-19 rilevati nelle ultime 24 ore in Italia, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 79.895. Le vittime sono invece 165 (ieri erano state 128).

Calano a quota 490.883 i tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati, ieri erano stati 529.882. Il tasso di positività è al 15,5%, in aumento rispetto al 15,1% di ieri.

Sono invece 474 i pazienti ricoverati in terapia intensiva, 1 in più rispetto a ieri nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri sono 47. I ricoverati nei reparti ordinari sono 8.403 (8.397), ovvero 6 in più rispetto alla precedente rilevazione.

In Italia, secondo i risultati dell'indagine rapida condotta dall'Iss e dal Ministero della Salute insieme ai laboratori regionali e alla Fondazione Bruno Kessler, la variante Omicron è ormai predominante, con una prevalenza stimata per il 7 marzo scorso al 99,9%, con una variabilità regionale tra il 99,2% e il 100%. Il sottolignaggio BA.2, noto come Omicron 2, è stato riscontrato nella quasi totalità delle Regioni/PPAA.

Secondo il nuovo bollettino sono 1.120.221 le persone attualmente positive al Covid in Italia, con un aumento di 32.004 nelle ultime 24 ore. In totale sono 13.724.411 gli italiani contagiati dall'inizio della pandemia, mentre i morti salgono a 157.607.

I dimessi e i guariti sono 12.446.583, con un incremento di 46.408 rispetto a ieri.

(Unioneonline/v.l.)

© Riproduzione riservata