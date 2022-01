Sono 138.860 i nuovi contagi da Covid nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 171.263. Le vittime sono invece 227, mentre ieri erano state 333.

Con 933.384 tamponi molecolari e antigenici (ieri 1.043.649), il tasso di positività è al 14,9%, in calo rispetto al 16,4% di ieri.

Di nuovo su i ricoveri. I pazienti in terapia intensiva sono 1.685, 9 in più rispetto a ieri con 132 ingressi giornalieri. Quelli ricoverati nei reparti odinari sono invece 19.627, 185 in più rispetto al bollettino di ieri.

Si avviano a superare quota 10 milioni i contagiati dal Covid in Italia dall'inizio della pandemia. Ad oggi sono 9.923.678. Gli attualmente positivi sono 2.734.906, con un incremento di 10.957 nelle ultime 24 ore. I morti sono saliti a 143.296. I dimessi e i guariti sono invece 7.045.249, con un incremento di 131.303 rispetto a ieri.

