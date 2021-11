Altri 13.686 casi di Covid sono stati rilevati nelle ultime 24 ore in Italia secondo i dati del ministero della Salute, ieri erano stati 13.764. Sono 51 le vittime in un giorno, contro le 71 di ieri.

Con 557.180 tamponi molecolari e antigenici effettuati (ieri 649.998), il tasso di positività è al 2,45%, in aumento rispetto al 2,1% di ieri.

In terapia intensiva superata quota 600 pazienti: sono 606, 18 in più rispetto a ieri con 58 nuovi ingressi giornalieri. Nei reparti ordinari ci sono 4.748 ricoverati con sintomi, 59 in più rispetto a ieri.

Sono 172.618 gli attualmente positivi al Covid in Italia, secondo i dati del ministero della Salute, 6.020 in più nelle ultime 24 ore. Dall'inizio della pandemia i casi totali sono 4.982.022, i morti 133.537. I dimessi e i guariti sono invece 4.675.867, con un incremento di 7.610 rispetto a ieri.

