I nuovi contagi Covid salgono a 44.878 (34.870 in più rispetto a ieri) con 243mila tamponi (+169mila).

Il dato emerge dal bollettino odierno del ministero della Salute, che vede un tasso di positività in crescita al 18,4%, ieri era al 15,2%.

Sono invece 64 i decessi, il doppio rispetto ai 32 di ieri.

Aumentano i ricoveri in area medica, sono 3.653, +192 nelle ultime 24 ore. Stabili invece quelli in terapia intensiva, che sono 128, due in meno rispetto a ieri.

Gli attualmente positivi al coronavirus sono 444mila, 17mila in più nella ultime 24 ore in cui sono guarite 27.854 persone.

(Unioneonline/L)

© Riproduzione riservata