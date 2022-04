Arrestato dai carabinieri con l'accusa di tentato omicidio un giovane di 28 anni che a Castel Madama, un comune alle porte di Roma, ha ferito con la freccia di una balestra il compagno della madre.

L'uomo, 50 anni, è stato colpito a un rene e sottoposto ad intervento chirurgico: le sue condizioni sono serie. Il ventottenne, di cui non sono state rese note le generalità, è stato condotto nel carcere di Rebibbia.

Secondo i primi accertamenti dei carabinieri, tra i due non correva buon sangue perché il giovane non accettava la relazione. La lite è scoppiata nella casa della madre, che ha dato l’allarme: sul posto sono arrivati subito i carabinieri e due ambulanze. L'uomo, colpito dalla freccia alla schiena, è stato trovato a terra in condizioni molto gravi.

E' stato quindi soccorso dagli operatori del 118 che hanno richiesto l'intervento di un'eliambulanza che l'ha trasportato al policlinico Gemelli di Roma. Qui è stato operato ed è ora ricoverato con riserva di prognosi.

Il giovane, iscritto all'università e sembra amante delle armi, era ancora nell'abitazione: ai carabinieri non ha opposto alcuna resistenza.

