Giulia Tramontano e Alessandro Impagnatiello già lo scorso gennaio erano in piena crisi.

Lo ha messo a verbale Chiara Tramontano, 26 anni, sorella della 29enne incinta uccisa dal suo fidanzato.

Il barman, in cella per omicidio, aveva detto alla compagna «di avere una relazione sentimentale con un’altra ragazza». Per via di questa situazione, ha aggiunto Chiara, «Giulia stava pensando di abortire».

Le problematiche sentimentali tra i due, insomma, vanno avanti da tempo: «Sono iniziate sin da quando hanno iniziato la convivenza nel febbraio 2021».

«Quando Giulia a gennaio seppe del tradimento mi disse che non avrebbe perdonato Alessandro, ma sarebbe tornata a Senago nella casa in cui viveva con lui in attesa di trovare un’altra soluzione abitativa o di tornare a casa dai genitori».

Ancora, ha dichiarato ai carabinieri Chiara: «A febbraio Giulia si è confidata con i nostri genitori, parlando della gravidanza e dei problemi sentimentali con Alessandro. Papà le assicurò che se ci fosse stato bisogno le avrebbe dato tutto l’aiuto possibile».

(Unioneonline/L)

