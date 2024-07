Tragedia questa mattina a Fasano, nel Brindisino, dove una ragazza di 25 anni, Clelia Ditano, è morta in una palazzina di via Piave, caduta all’interno di un vano ascensore.

A quanto si apprende la vittima, che abitava al quarto piano, ha chiamato l’ascensore. La porta si è aperta nonostante non ci fosse la cabina, che non è risalita. E la giovane ha fatto un passo per entrare ed è precipitata nel vuoto, andandosi a schiantare contro la cabina dell’ascensore che era ferma al primo piano.

Per recuperare il corpo della ragazza sono intervenuti i vigili del fuoco. Sul posto anche i carabinieri per i rilievi volti a ricostruire esattamente la dinamica dell’accaduto. La palazzina dove si è verificato l’incidente è di proprietà di Arca (agenzia regionale per la casa e l’abitare) Nord Salento.

(Unioneonline)

