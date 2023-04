Si faceva chiamare Asia e in televisione si presentava come una «cartomante e sensitiva». Ma la sua attività è finita nel mirino della Guardia di Finanza, che dopo una serie di accertamenti ha scoperto numerose irregolarità. E ora Asia, una donna di 67 anni residente a Cassano Magnago (Varese), è stata denunciata per truffa e omessa dichiarazione dei redditi.

Il Gip del Tribunale di Busto Arsizio (Varese), ha emesso nei suoi confronti un decreto di sequestro preventivo di beni pari a circa 900 mila euro, importo corrispettivo ai mancati versamenti contributivi.

Tra i raggirati anche una giovane malata di Sla, a cui la maga, spesso coadiuvata dalla figlia, nota anch’essa con un nome d’arte – Azzurra - aveva promesso la guarigione a fronte di lauti pagamenti.

