Silvio Berlusconi soffre ancora i postumi dell’infezione da Covid, rilevata lo scorso 2 settembre e da cui è stato dichiarato guarito dopo oltre un mese.

Guarito ma non del tutto, evidentemente. Lo ha detto il ministro per il Sud e la coesione territoriale Mara Carfagna, ospite di Lilli Gruber a Otto e Mezzo su La7.

"Berlusconi fa i conti con la sindrome del long Covid – ha detto -, lo sento costantemente e ci confrontiamo. E’ motivato, ma abbastanza affaticato. Ha bisogno di riposo e lo sta facendo a casa”.

Carfagna ha poi sottolineato l’importanza del leader: “Noi di Forza Italia non cresciamo perché privati della nostra leadership. Non esiste un successore di Berlusconi, ma c’è l’esigenza di riorganizzare quel campo. Non con Renzi, non è all’ordine del giorno. Io ho fatto battaglie perché il centrodestra si smarchi da idee sovraniste e mi sento a mio agio con questo premier, l’uomo giusto al momento giusto”.

