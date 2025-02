Tragico incidente questa mattina a Salerno.

Un camion in transito ha perso parte del carico di ecoballe che ha travolto un gruppo di ciclisti sulla corsia opposta: morto un 49enne. Un altro ciclista è rimasto ferito in modo grave ed è stato trasportato d'urgenza in ospedale a Salerno.

È successo in via Fra' Generoso, all'incrocio con la strada che conduce al Castello Arechi.

Immediato l'arrivo dei soccorritori: Vigili del Fuoco, 118, Polizia di Stato e Polizia Municipale. I caschi rossi sono intervenuti anche con un'autogru per sollevare il carico, ma purtroppo per uno dei ciclisti non c'è stato nulla da fare.

La strada è stata chiusa al transito in entrambe le direzioni.

