Un colpo di fucile finito per sbaglio sulla linea dell'alta tensione ha lasciato al buio una zona di Foiano della Chiana, in provincia di Arezzo.

L'incidente di caccia si è verificato ieri, giorno di apertura della stagione venatoria in Toscana. L’errore di mira non ha provocato feriti ma appunto danni ingenti alla linea dell'alta tensione causando per ore disagi ai residenti dell’area colpita.

Il lavoro dei tecnici è durato fino al pomeriggio quando, intorno alle 17, la corrente elettrica è tornata.

