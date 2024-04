Bus Tpl in fiamme questa mattina alla periferia di Roma, in via di Tor Sapienza.

Non è la prima volta. Tre persone, rimaste intossicate dal fumo, sono state accompagnate in ospedale in codice giallo. Le loro condizioni non sono preoccupanti.

Sul posto sono intervenuti vigili del fuoco e polizia locale. Le fiamme hanno danneggiato un’auto in sosta, i gazebo esterni di un locale e alcuni alberi lungo la strada.

Durante le operazioni di spegnimento è stato chiuso quel tratto di strada.

